В Японии мужчину приговорили к смертной казни за убийство 19 инвалидов
В Японии приговорили к смертной казни местного жителя, который убил 19 инвалидов. Об этом сообщает издание Kyodo News.
Сатоси Уэмацу в 2016 году напал с ножом на постояльцев в учреждении для людей с ограниченными умственными возможностями в городе Сагамихара.
В то время в лечебнице находились 150 пациентов в возрасте от 18 до 75 лет. В результате атаки злоумышленника погибли 19 человек, еще 20 пострадали.
Известно, что Уэмацу ранее работал в этом учреждении на протяжении трех лет и уволился за несколько месяцев до произошедшего.
В ходе следствия мужчина заявил, что не видит в пациентах с ограниченными умственными возможностями людей и желает избавить их от мучений.
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