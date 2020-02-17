В Миссисипи объявили режим ЧС из-за мощного наводнения
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В американском штате Миссисипи был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней и мощного наводнения. Об этом сообщает New York Times.
По данным газеты, река Перл вышла из берегов. Уровень воды в ней поднялся на 11 метров и в воскресенье, 16 февраля, река достигла уровня, которого не было больше 35 лет.
Отмечается, что также из-за ливней были затоплены некоторые районы в городе Джексон.
Местные чиновники считают, что худшее еще впереди.
«Мы не ожидаем, что эта ситуация улучшится в ближайшее время», — заявил губернатор Тейт Ривз.
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