В Миссисипи объявили режим ЧС из-за мощного наводнения

В американском штате Миссисипи был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней и мощного наводнения. Об этом сообщает New York Times.

По данным газеты, река Перл вышла из берегов. Уровень воды в ней поднялся на 11 метров и в воскресенье, 16 февраля, река достигла уровня, которого не было больше 35 лет.

Отмечается, что также из-за ливней были затоплены некоторые районы в городе Джексон.

Местные чиновники считают, что худшее еще впереди.

«Мы не ожидаем, что эта ситуация улучшится в ближайшее время», — заявил губернатор Тейт Ривз.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ливни потушили горевший 74 дня лес в Австралии

— В Бразилии из-за наводнения погибли люди

— В Руанде из-за проливных дождей погибли 13 человек и двое пострадали