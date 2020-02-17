В авиакомпании уточнили причину посадки самолета Уфа-Таиланд в Москве

В авиакомпании Nordwind заявили, что самолет, летевший из Уфы в Таиланд, был вынужден приземлиться в Москве по нескольким причинам. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель компании.

По его словам, экстренная посадка потребовалась из-за срабатывания датчика и из-за того, что экипаж не сменился в Уфе и не отправился отдыхать.

«Сработала индикация в Уфе... Возникала проблема с рабочим временем экипажа», — уточнил собеседник.

По его словам, в Уфе нельзя было сменить экипаж, так как там нет специальной базы, она находится в столице. В связи с этим пилоты самолета приняли решения лететь в Москву.

Информированный источник также рассказал агентству, что на борту лайнера сработала сигнализации открытия двери.

По последним данным, самолет уже вылетел из Москвы и направляется на Пхукет.

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