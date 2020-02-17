МЧС предупредило об усилении ветра в Москве
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Министерство по делам гражданской обороны и ЧС предупредило жителей и гостей столицы о сильном ветре.
По данным синоптиков, 17 февраля, с 07.00 утра до вечера 18.00 ожидается усиление ветра, местами порывами до 19 м/с.
В связи с этим ведомство просит не проходить под шаткими конструкциями и рекламными щитами на улице, а также не стоять под деревьями.
«Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», — добавили в МЧС.
Стоит отметить, что накануне Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве также из-за ветра.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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