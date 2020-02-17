Названа причина смены курса севшего в Москве самолета Уфа-Пхукет

Названа причина смены курса самолета рейса Уфа-Пхукет, который приземлился утром в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что лайнера во время полета сработал сигнализатор неплотного закрытия багажного отсека.

В столичный аэропорт самолет прилетел для проведения диагностики.

Уточняется, что на борту Boeing 777 находились 411 человека и 12 членов экипажа.

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