Названа причина смены курса севшего в Москве самолета Уфа-Пхукет
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Названа причина смены курса самолета рейса Уфа-Пхукет, который приземлился утром в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.
Отмечается, что лайнера во время полета сработал сигнализатор неплотного закрытия багажного отсека.
В столичный аэропорт самолет прилетел для проведения диагностики.
Уточняется, что на борту Boeing 777 находились 411 человека и 12 членов экипажа.
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