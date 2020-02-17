Самолет Уфа-Пхукет сменил курс и приземлился в Москве

Самолет, который следовал рейсом Уфа-Пхукет, сменил курс и приземлился в аэропорту Москвы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Шереметьево.

По данным портала Flightradar24, вылетевший из Уфы в 00.01 по мск Boeing 777 долго кружил в небе над аэропортом, затем направился на запад.

Уточняется, что лайнер приземлился в столичном аэропорту в 05.29.

Причины смены курса остаются неизвестными. Самолет совершил промежуточную посадку и позднее направится в Пхукет.