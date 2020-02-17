Япония эвакуировала граждан из китайского Хубэя

Японские власти провели эвакуацию свои граждан из китайской провинции Хубэй, откуда началось распространение нового типа коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает NHK.

Уточняется, что из Хубэя вылетел пятый по счету самолет, который завершил эвакуацию всех японских граждан.

Отмечается, что самолет приземлился в аэропорту Ханэда.

Так на борту самолета 36 японцев, а также 29 граждан Китая, которые являются их супругами.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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