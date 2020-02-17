Отставки генпрокурора США требуют более 1100 экс-сотрудников минюста

Отставки генпрокурора США Уильяма Барра потребовали более 1100 бывших сотрудников министерства юстиции. Об этом сообщает Washington Post.

Они заявили, что такой запрос был подан в связи с его вмешательством в дело друга американского президента Дональда Трампа Роджера Стоуна.

Так ранее минюст вмешался в дело Стоуна, посчитав несправедливым предложенный прокурорами срок в 7-9 лет тюрьмы.

«Они (действия Барра. — примечание «Газеты.Ru») нанесли репутации министерства юстиции в области приверженности справедливости и верховенству закона, Барр должен подать в отставку», — сообщается в письме экс-сотрудников.

Они также призвали нынешних сотрудников министерства присоединиться к их запросу на отставку.

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