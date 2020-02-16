Житель Подмосковья расстрелял жену и покончил с собой на глазах у ребенка

В одном из общежитий Подмосковья мужчина расстрелял свою жену, после чего совершил самоубийство на глазах у ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «360tv.ru».

По предварительной информации, оба супруга умерли.

Как стало известно, семья также состояла из пятерых детей.