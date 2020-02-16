СК начал проверку по факту смерти девушки на конкурсе поедания пирожных

Следственный комитет России начал проверку по факту смерти девушки на конкурсе поедания пирожных в московском баре. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на официального представителя Главного следственного управления по Москве Юлию Иванову.

По ее словам, в данный момент следователи выявляют причины смерти девушки.

Во время отдыха в баре 23-летняя девушка победила в конкурсе по поеданию пирожных. Однако она подавилась выпечкой и задохнулась.

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