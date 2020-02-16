Полицейские в Петербурге спасли молодого человека, провалившегося под лед
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Сотрудники патрульно-постовой службы полиции вытащили из воды молодого человека, который провалился под лед на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу ГУМВД России по городу и Ленинградской области.
Как уточняется, инцидент случился в районе Ново-Конюшенного моста.
Отмечается, что из воды мужчину на поверхность льда достал 29-летний лейтенант полиции Дмитрий Зайцев.
«Двое других сотрудников патрульно-постового полка Центрального района протянули лестницу и вытащили молодого мужчину на берег», — указано в сообщении.
Отмечается, что после этого 23-летнему пострадавшему и сотруднику полиции оказали помощь прибывшие на место медики.
Как стало известно, пострадавшего уже доставили в больницу.