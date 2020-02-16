Назвавший гражданских жен бесплатными проститутками протоирей отказался извиняться

Протоиерей Димитрий Смирнов отказался принести извинения за сравнение гражданских жен с бесплатными проститутками. Об этом сообщает издание «Подъем».

Священник заявил, что специально обозвал таким женщин именно этим словом.

Как отметил Смирнов, слово «проститутка» является абсолютно литературным словом.

«А за что [извиняться]? Я говорю не о них персонально, а о явлении. Потому что мне их жалко. Потому что их бросают через три-пять лет, с ними обращаются как с мусором. И женщинам приходится эту мерзость терпеть. Я выбираю такие выражения, чтобы остановить этот кошмар», — сказал Смирнов.

Церковный деятель подчеркнул, что делая подобное сравнение, он называет вещи своими именами.

Смирнов также считает, что его заявление может сподвигнуть к тому, что какая-то часть людей задумается по этому поводу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В РПЦ гражданских жен назвали «бесплатными проститутками»

— В Госдуме сочли оскорблением слова протоиерея о гражданском браке

— В Союзе женщин назвали слова протоиерея о гражданском браке защитой семьи