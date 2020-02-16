Baza: москвичка задохнулась во время конкурса по поеданию пирожных

Жительница Москвы умерла во время конкурса по поеданию пирожных в одном из столичных баров, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, 23-летняя девушка решила принять участие в конкурсе во время отдыха с друзьями в баре и сумела одержать победу, съев больше всех пирожных. Однако она не смогла прожевать все пирожные, из-за чего подавилась и задохнулась, отмечается в публикации.

Никто из посетителей и сотрудников заведения не смог оказать девушке необходимую помощь, прибывшие на место врачи констатировали смерть.

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