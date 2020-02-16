На Кипре по посетителям кафе открыли огонь из автомата Калашникова

В курортном городе Айа-Напа на Кипре мужчина подверг обстрелу кафе с посетителями, передает телеканал Sigma.

По данным местной полиции, около двух часов ночи в воскресенье, 16 февраля, преступник в маске подошел к кафе и открыл огонь по посетителям, произведя 25 выстрелов из автомата Калашникова.

В результате были ранены четыре человека.

Уточняется, что серьезные ранения получила 26-летняя гражданка Греции и трое мужчин — греки-киприоты. В настоящее время все раненные находятся в больнице, их жизни вне опасности.

Официальный представитель полиции сообщил, что целью нападавшего был известный предприниматель, который покинул кафе за 20 минут до нападения, его имя не называется.

При этом, никто из раненых не связан с предпринимателем.