Китайские власти сообщили о прогрессе в борьбе с коронавирусом
Представитель Национальной комиссии по здравоохранению Китая Ми Фэн заявил, что меры по предотвращению распространения коронавируса начали действовать, передает Reuters.
Ми Фэн отметил, что увеличение объема медицинской помощи и профилактических мер в провинции Хубэй, где произошла вспышка вируса, способствует минимизации случаев, когда заболевание у пациентов достигает серьезной стадии.
Так, по словам представителя, доля тяжелобольных коронавирусом в стране за несколько недель сократилась с 16% до 7,2% от общего числа зараженных.
Кроме того, власти отмечают снижение роста числа новых случаев заражения в провинции.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, число зараженных в КНР составило 68 500 человек. За пределами страны подтвердили 526 случаев заболевания. Всего погибли погибли 1669 человек.
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