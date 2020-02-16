Костромские власти разъяснили слова губернатора о коррупции

В пресс-службе главы Костромской области пояснили высказывание губернатора Сергея Ситникова о том, что борьба с коррупцией страшнее коррупции. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Ситников не выступал с критикой антикоррупционного законодательства, а указал на некоторые недостатки существующих мер, заявили в пресс-службе. Там отметили, что слова губернатора стоит рассматривать в контексте заданного вопроса о стоимости аренды зала для проведения пресс-конференции.

Задавший данный вопрос журналист, узнав о бесплатном предоставлении зала для проведения мероприятия, заявил о коррупции, подчеркнули представители властей.

«Сергей Константинович ответил, что проведение такого общественно-значимого и общественно-полезного мероприятия как встреча со СМИ, вряд ли можно считать коррупционным подарком конкретно губернатору», — пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в ходе пресс-конференции губернатор Костромской области Сергей Ситников заявил, что в России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции.

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