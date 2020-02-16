В Приморье начали проверку по факту наезда автобуса на амурского тигра

Полиция в Приморье поводит проверку после наезда автобуса на краснокнижного амурского тигра. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя региональной пресс-службы УМВД России.

Ранее сообщалось, что на севере Приморского края на трассе рейсовый автобус сбил амурского тигра. Инспекторы рассказали, что амурский тигр сразу после столкновения был жив. Его кровавые следы вели в лес. Однако позже от полученных травм скончался. Это был молодой самец.

По данным пресс-службы, на место происшествия выехали сотрудники полиции и инспекторы охотнадзора. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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