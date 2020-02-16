План «12 шагов к миру в Донбассе» вновь появился в сети после исчезновения

План из 12 шагов по урегулированию конфликта на Украине вновь появился на сайте Мюнхенской конференции по безопасности, передает «Интерфакс».

По данным агентства, документ, который был обнародован на начала конференции, исчез с официального сайта. Однако в воскресенье, 16 февраля, он вновь там появился.

Отмечается, что в числе составителей документов указаны бывшие правительственные чиновники США, Европы и России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности этот план.

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