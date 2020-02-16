План «12 шагов к миру в Донбассе» вновь появился в сети после исчезновения
close
План из 12 шагов по урегулированию конфликта на Украине вновь появился на сайте Мюнхенской конференции по безопасности, передает «Интерфакс».
По данным агентства, документ, который был обнародован на начала конференции, исчез с официального сайта. Однако в воскресенье, 16 февраля, он вновь там появился.
Отмечается, что в числе составителей документов указаны бывшие правительственные чиновники США, Европы и России.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности этот план.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Зеленский отреагировал на 12 шагов урегулированию конфликта по Украине
— Словакия призвала усилить давление на РФ ради встречи «нормандской четверки»