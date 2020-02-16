Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Индонезии

У берегов Индонезии были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,6. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский метеорологический центр (EMSC).

По данным сейсмологов, землетрясение произошло ночью с 15 на 16 февраля (02.00 мск). Эпицентр толчков находился в море Серам в 272 км к югу от города Соронг в провинции Западное Папуа. Очаг залегал на глубине около 30 км.

В настоящее время нет информации о пострадавших и разрушениях.

Ранее землетрясение магнитудой 7,0 произошло на японском острове Хоккайдо и северной части острова Хонсю.

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