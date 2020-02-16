Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство

Приемную дочь бывшего директора американской разведки Джона Негропонте — Софию арестовали по подозрению в убийстве, сообщает Washington Post.

По данным издания, 27-летняя дочь бывшего высокопоставленного чиновника убила знакомого 24-летнего Юсуфа Расмуссена. Она нанесла ему удар ножом в шею. Правоохранители задержали ее на месте убийства после того, как им позвонили и сказали, что кто-то был зарезан в жилом доме в пригороде Роквилла.

Мать девушки Диана Негропонте дала короткий комментарий изданию, сказав, что очень любит дочь.

«Она пыталась жить самостоятельно и учиться в колледже», — добавила Диана Негропонте.

По предварительным данным, убийство произошло после конфликта на бытовой почве.

По данным газеты, София была одной из пяти детей, усыновленных в Гондурасе, когда Джон Негропонте служил там дипломатом в 80-х годах прошлого века.