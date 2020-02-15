На горнолыжном курорте Грузии россияне попали под лавину

Группа российских туристов попала под лавину на грузинском горнолыжном курорте Гудаури. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию по развитию горнолыжных курортов Грузии.

Отмечается, что российские туристы катались на лыжах на запрещенной территории без соответствующего защитного снаряжения, в результате чего сошел оползень.

Спасательная служба Гудаури оперативно отреагировала на случившееся. Три человека были доставлены невредимыми. Поиски одного туриста продолжаются.