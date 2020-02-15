В Китае от коронавируса вылечили двухмесячного младенца

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Ситуация у круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине около японского города... Ситуация у круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине около японского города...
Ситуация у круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине около японского города...
Kim Kyung-Hoon/Reuters

В Китае врачам удалось вылечить от коронавируса двухмесячного младенца, она стала самой юной пациенткой, выздоровевшей в стране. Об этом сообщает Weibo.

Отмечается, что в субботу, 15 февраля из народной больницы провинции Гуйчжоу выписали четырех пациентов, которые избавились от коронавируса, в том числе 67-дневный ребенок.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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