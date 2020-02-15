В Китае от коронавируса вылечили двухмесячного младенца

В Китае врачам удалось вылечить от коронавируса двухмесячного младенца, она стала самой юной пациенткой, выздоровевшей в стране. Об этом сообщает Weibo.

Отмечается, что в субботу, 15 февраля из народной больницы провинции Гуйчжоу выписали четырех пациентов, которые избавились от коронавируса, в том числе 67-дневный ребенок.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трехмесячную девочку в КНР вылечили от коронавируса

— Во Вьетнаме трехмесячный младенец заразился коронавирусом