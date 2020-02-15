Россияне покинули круизный лайнер Westerdam в Камбодже

Российские туристы, находившиеся на борту круизного судна Westerdam, покинули корабль для возвращения в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Камбодже.

Уточняется, что на лайнере находились три туристки из Санкт-Петербурга, а также семья москвичей в составе четырех человек.

Также отмечается, что все расходы по возвращению туристов домой взял на себя оператор лайнера.

Westerdam покинул Гонконг 1 февраля. На борту находятся 1455 пассажиров и 802 члена экипажа. Они утверждали, что на корабле нет ни одного заболевшего коронавирусом, однако ему постоянно отказывали в остановке. До этого судно пыталось остановиться в Таиланде, Японии, Тайване, на Филиппинах и на американском острове Гуам.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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