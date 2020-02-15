Адвокат экс-порноактрисы на суде с Трампом признан виновным в мошенничестве

Адвокат Майкл Авенатти, защищавший бывшую порноактрису Стефани Клиффорд в рамках судебного разбирательства с президентом США Дональдом Трампом, признан виновным в мошенничестве. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, жюри присяжных окружного суда Нью-Йорка признало Авенатти виновным по трем пунктам обвинения, связанного с вымоганием $25 млн у компании Nike. По последним данным, адвокату грозит до 42 лет лишения свободы.

Ранее Авенатти представлял в суде интересы Стефани Клиффорд. Бывшая порноактриса требовала в суде признания недействительным соглашения, обязывающего ее хранить в тайне интимную связь с Дональдом Трампом в обмен на $130 тысяч.

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