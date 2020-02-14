В МВД объяснили поступок ударившего девушку в живот полицейского в Москве

Сотрудник УВД по Центральному административному округу ГУ МВД отправил пострадавшей во время задержания в Москве 10 августа Дарьи Сосновской письмо, в котором объяснил, почему полицейский ударил ее в живот. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат девушки Татьяна Молоканова.

По данным защиты, Сосновская получила письмо, датированное 25 декабря. В нем начальник общественного порядка при проведении массовых мероприятий УВД по ЦАО Александр Махонин заявил, что девушка вела себя слишком эмоционально и агрессивно. Когда правоохранитель уронил дубинку и потянулся к ней, она сделала шаг, чтобы наступить на нее и руку полицейского. В связи с этим сотрудник толкнул ее ногу и ударил в живот.

«Сотрудник полиции... (пытался. — «Газета.Ru») не допустить неправомерных действий», — пишет Махонин в письме.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором полицейский бьет несколько раз девушку в живот при задержании 10 августа в столице. После этого девушка обратилась в медучреждение, где ей диагностировали, по некоторым данным, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.

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