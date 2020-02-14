В Кабардино-Балкарии мужчина выстелил в голову ребенку

В Кабардино-Балкарии следователи начали проверку после огнестрельного ранения семилетней девочки местным жителем. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК.

По данным следствия, вечером 13 февраля в селении Залукокоаже семилетняя девочка шла вместе с матерью. Женщина услышала громкий хлопок, после чего ребенок заплакал. Мать увидела, что голова девочки в крови.

Ребенок был доставлен в больницу, где рентген показал наличие пули в мягких тканях головы. Пострадавшую прооперировали, достав из головы пулю калибра 7,62 мм.

Следователи установили, что из охотничьего ружья стрелял местный житель 1972 года рождения. По его словам, он произвел выстрел в воздух, чтобы разогнать бродячих псов.

На данный момент назначено проведение баллистической, а также медицинской экспертизы для определения вреда, причиненного здоровью ребенка. После этого действиям мужчине будет дана правовая оценка.