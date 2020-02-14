В Индонезии десятки неженатых пар арестованы в День святого Валентина
Из-за запрета Дня святого Валентина в регионах Индонезии с мусульманским большинством полиция совершила рейды по гостиницам и арестовала несколько неженатых пар, сообщает Daily Mail.
«Социальные болезни должны быть предотвращены. Презервативы только для женатых взрослых. Они не должны выставляться и продаваться открыто, особенно рядом с такими детскими сладостями, как шоколад», — заявил глава отдела общественного правопорядка в в Масакаре Иман Худ, руководивший проверкой гостиниц.
Власти провинции Банда-Ачех, где действует шариат, и городов Макасара и Депок запретили празднования и проявления чувств на людях, поскольку это противоречит «культуре и этике» страны. В Макасаре также запрещена продажа презервативов лицам младше 16 лет.
В 2019 году правительство Индонезии отклонило законопроект о запрете добрачного секса.
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