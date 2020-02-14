На показ фильма Дудя в Госдуме пришло всего несколько человек

Эксклюзив

На показ фильма журналиста и блогера Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России, организованный в Госдуме, пришло всего несколько человек.

Об этом «Газете.Ru» рассказал зампредседателя парламентского комитета по охране здоровья Федот Тумусов, который организовал просмотр документального фильма.

«Несколько человек пришли. Заглядывали, но полностью не просидели. Наверное, им было просто любопытно. Я не знаю, сколько человек приходили или уходили, но показ мы организовали. Много людей не было», — сказал парламентарий.

Он добавил, что разослал приглашение на просмотр всем депутатам, чтобы обратить их внимание на проблему профилактики и лечения ВИЧ.

«Дудь сделал великолепный фильм, который в доступной форме рассказывает об этом проблеме», — заключил Тумусов.

Фильм Юрия Дудя под названием «ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят» рассказывает о проблемах больных ВИЧ и СПИД. По словам журналиста, его работа несет просветительскую и гуманитарную миссию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Ничтожная мразь»: за что Соловьев набросился на Дудя

— Режиссер Андреасян резко осадил Дудя