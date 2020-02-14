Легендарного разведчика Алексея Ботяна похоронят на Троекуровском кладбище

Легендарного разведчика, Героя России Алексея Ботяна, который в годы Второй Мировой войны спас польский Краков от фашистских захватчиков, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 17 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что церемония прощания назначена на 11.30. Пройдет она в Большом церемониальном зале Похоронного дома Троекурово.

Похоронят разведчика на Аллее Героев Троекуровского кладбища.

Советский разведчик, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян скончался в Москве на 104-м году жизни, об этом стало известно 13 февраля. Считается, что его действия в 1944-1945 годах позволили сохранить от разрушений польский Краков. Ботян также был известен как прототип главного героя фильма «Майор Вихрь».

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