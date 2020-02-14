Китай уже потратил почти $6 млрд на борьбу с коронавирусом и удвоит расходы

Помощник министра финансов Китая Оу Вэньхань сообщил, что республика уже потратила 41 млрд юаней (около $5,87 млрд) на борьбу с коронавирусом и планирует довести расходы до 80,55 млрд юаней ($11,53 млрд), передает ТАСС.

«Мы увеличиваем ассигнования, чтобы обеспечить борьбу с пневмонией, — сказал Оу Вэньхань.

Помощник министра подчеркнул, что всем финансовым органам поручено в первую очередь уделять внимание здравоохранению и защите населения. Он также добавил, что китайские власти постоянно совершенствуют механизмы распределения ресурсов.

В конце декабря 2019 года в городе Ухань зарегистрировали вспышку пневмонии. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным заразились более 64 тысяч, умерли более 1300 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Ухане медсестра призвала пациентов с коронавирусом перестать жаловаться

— Число заболевших коронавирусом в Хубэе достигло почти 52 000 человек

— В ВОЗ предсказали заражение коронавирусом двум третям населения Земли