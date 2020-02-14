СК РФ запросил у Канады материалы на возможного участника расстрела детей в 1942 году

Следственный комитет России отправил Канаде запрос о предоставлении материалов уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера –- бывшего переводчика зондеркоманды СС, который мог участвовать в расстреле более 200 детей в советском Ейске в годы Второй Мировой войны. Об этом сообщается на сайте СК.

В конце лета 1942 года краснодарский город Ейск был оккупирован немецкими захватчиками. В октябре этого же года ими были убиты 214 воспитанников местного детского дома. Осенью прошлого года СК РФ возбудил уголовное дело о геноциде по факту убийства детей.

Ведомство намерено проверить причастность Оберлендера к совершенному преступлению

По данным следствия, он работал переводчиком в зондеркоманде СС-10 «а» под руководством доктора Курта Кристмана, на вооружении которой были мобильные газовые камеры.

Известно, что в 1940-х и 1960-х годах «ряд переводчиков и иных участников зондеркоманды СС-10 «а» были задержаны и осуждены, дав признательные показания о своей карательной активности и деятельности всего подразделения в целом».

После войны Гельмут Оберлендер сбежал за границу и в конце концов получил гражданство Канады, которого его лишили в декабре 2019 года за намерение скрыть свою службу в зондеркоманде.

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