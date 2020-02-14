Под Хабаровском два автомобиля с рыбаками провалились под лед
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Два автомобиля, которые ехали по реке Амур в Хабаровском крае, провалились под лед, передает сайт ГУ МЧС России по региону.
Как стало известно, инцидент случился в районе села Воронежское-3.
Сообщается, что из первого автомобиля не смогли выбраться двое мужчин.
Как отмечается, мужчина, который был во втором провалившимся транспортном средстве, смог покинуть его и добраться до берега. Его уже госпитализировали.
На месте происшествия находятся спасатели.