Под Хабаровском два автомобиля с рыбаками провалились под лед

Два автомобиля, которые ехали по реке Амур в Хабаровском крае, провалились под лед, передает сайт ГУ МЧС России по региону.

Как стало известно, инцидент случился в районе села Воронежское-3.

Сообщается, что из первого автомобиля не смогли выбраться двое мужчин.

Как отмечается, мужчина, который был во втором провалившимся транспортном средстве, смог покинуть его и добраться до берега. Его уже госпитализировали.

На месте происшествия находятся спасатели.