Экс-прокурор написал явку с повинной после нахождения тела на его участке

Экс-прокурор Игорь Чельдиев написал явку с повинной после того, как на его загородном участке в Северной Осетии обнаружили тело ранее пропавшей без вести Ирины Боженко. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно, Боженко была женой Чельдиева, который ранее работал старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму прокуратуры Северной Осетии.

Отмечается, что мужчина уже задержан.

Согласно предварительным данным, между двумя супругами случился конфликт, в ходе которого мужчина ударил женщину по голове. После этого Чельдиев спрятал ее тело на своем участке.

В пресс-службе следственного управления СК России по Северной Осетии заявили, что по факту обнаружения трупа было заведено уголовное дело об убийстве.

По информации местных СМИ, Боженко ушла из дома в селе Кобань Пригородного района 4 января и после этого на связь с родными не выходила.