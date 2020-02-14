Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 116 человек

Жертвами коронавируса нового типа в китайской провинции Хубэй стали уже 116 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сонгласно поступившим данным, число заболевших достигло практически 52 000 человек.

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