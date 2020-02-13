МВД проверяет «Медузу» и Радио Свободы на пропаганду наркотиков

МВД России занимается проверкой всех СМИ на предмет пропаганды наркотиков. Об этом начальник главного управления по борьбе с наркотиками МВД России Андрей Храпов заявил РИА «Новости».

Он отметил, что в том числе под проверку попали три крупных иностранных СМИ — «Медуза», Радио Свободы и «Би-би-си».

Храпов также добавил, что предметом проверки является пропаганда наркопотребления и вовлечение в незаконный оборот наркотиков.

Кроме того, он привел данные за 2019 год, согласно которым в результате проверок были заблокированы 22 тыс. интернет-ресурсов.

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