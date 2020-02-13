Егору Жукову вернут фигурку лягушек и либертарианский флаг

Приговоренному к условному сроку за призыв к экстремизму студенту ВШЭ Егору Жукову вернут изъятые во время обысков фигурку лягушек, а также либертарианский флаг. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Мосгорсуд ранее оставил без изменения вынесенный студенту приговор о трех годах условно, которые пытались обжаловать адвокаты Жукова.

«В части вещественных доказательств вернуть владельцу фигурку лягушки и флаг», — заключил судья.

Уточняется, что его защита также планирует и дальше обжаловать соответствующее решение в кассационной инстанции.

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