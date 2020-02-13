Приговор студенту ВШЭ Егору Жукову суд признал законным
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Мосгорсуд отклонил жалобу защиты студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который был приговорен по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно. Об этом сообщат РИА «Новости».
Так суд признал законным вынесенное решение, которые было принято 6 декабря 2019 года, об условном сроке, а также запретом на администрацию сайтов в течение двух лет.
«Жалобу защиты оставить без удовлетворения, приговор - без изменения», — заключил судья.
Уточняется, что с этого момента приговор окончательно вступил в силу.
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