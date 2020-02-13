Задымление произошло на станции метро «Щукинская» в Москве
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Сильное задымление произошло на станции московского метро «Щукинская» Таганско-Краснопресненской линии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городских экстренных служб.
Причиной инцидента стало заклинивание тормозных колонок поезда, заявил источник. По последней информации, пассажиры не пострадали.
На данный момент поезд доставлен в депо, отметили в экстренных службах.
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