В Амстердаме взорвалась четвертая посылка

Флаг Нидерландов на одной из улиц города Делфт накануне парламентских выборов, 14 марта 2017 год
Yves Herman/Reuters

Четвертая по счету посылка со взрывчатым веществом взорвалась в Амстердаме. Об этом сообщает издание Nu.nl.

Отмечается, что один человек пострадал в результате воздействия на него дыма. В настоящее время на месте происшествия находится бригада скорой помощи, а также сотрудники полиции.

Известно, что в четверг, 13 февраля такой конверт также был получен в и Лёсдене. 12 февраля — в Керкраде и Амстердаме.

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