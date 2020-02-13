В Амстердаме взорвалась четвертая посылка
Четвертая по счету посылка со взрывчатым веществом взорвалась в Амстердаме. Об этом сообщает издание Nu.nl.
Отмечается, что один человек пострадал в результате воздействия на него дыма. В настоящее время на месте происшествия находится бригада скорой помощи, а также сотрудники полиции.
Известно, что в четверг, 13 февраля такой конверт также был получен в и Лёсдене. 12 февраля — в Керкраде и Амстердаме.
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