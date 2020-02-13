В районе острова Итуруп произошло землетрясение магнитудой 7,0

Центральное метеорологическое агентство Японии передало, что на острове Хоккайдо и северной части острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 7,0, передает РИА «Новости».

По данным агентства, очаг находился на глубине 160 километров к югу от острова Итуруп. Цунами не ожидается, сообщений об ущербе не поступало.

По японской семибалльной системе сила колебаний на острове Хоккайдо составила 4 балла, а в столице Токио — один. 6 февраля в Токио произошло еще одно землетрясение.

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