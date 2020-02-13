Американские ученые назвали продукты, способные делать человека счастливее

Эксперты из клиники Майо в Аризоне рассказали, какие продукты питания могут делать человека счастливее. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам специалистов, в бобах, рыбе, шпинате, яйцах, орехах и брокколи содержится гормоны серотонин и дофамин, которые способные повысить настроение.

Плохое влияние на организм, напротив, оказывают зрелый сыр, а также обработанное мясо в гамбургерах и хот-догах. В них находятся нитраты, которые воздействуют на область мозга, отвечающую за психические заболевания.

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