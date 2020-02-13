В Кремле ознакомились с требованиями ученых отменить приговор по делу «Сети»*

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с требованиями более 400 российских ученых отменить приговор фигурантам дела «Сети»*, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы обратили на него внимание в средствах массовой информации», — сказал Песков.

Он также отметил, что президент Владимир Путин поручал повести проверку по данному делу, в том числе относительно слухов о возможных пытках со стороны федеральных служб безопасности.

«он инициировал проверки законности», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что на сервере Scientific.ru более 400 российских ученых и научных журналистов подписали заявление с требованием отменить приговор по делу «Сети»*.

10 февраля Приволжский окружной военный суд вынес приговор семи фигурантам дела «Сети»*. Молодые люди обвинялись в создании террористического сообщества и планировании атак во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Подсудимые получили сроки от 6 до 18 лет. По их словам, признательные показания они давали под пытками, а судебный процесс проводился с грубыми нарушениями закона.

*Сообщество «Сеть» является террористической организацией и запрещено в России.

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