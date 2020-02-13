«Гаражную амнистию» прдложили провести в России

В правительство поступил проект закона о «гаражной амнистии», передает РИА «Новости».

Документ внести Минэкономразвития и Росреестр.

Предлагается, что принятие закона облегчит жизнь более чем 4,5 млн россиян.

В настоящее время из-за отсутствия документов граждане часто не могут оформить такие объекты. При этом постройки из-за отсутствия в законе определения «гараж» не учитываются.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены» определит список документов, подтверждающих право на владение гаражом.