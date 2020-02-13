В Москве трое обвиняемых устроили драку в изоляторе

В одном из московских изоляторов временного содержания трое обвиняемых устроили погром. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Как отмечается, инцидент произошел 1 февраля.

Обвиняемые использовали нецензурную брань, в том числе по отношению к сотрудникам МВД, вели себя агрессивно, в результате чего нанесли вред внутрикамерному имуществу.

При этом пресс-служба отмечает, что на требования полицейских они не реагировали. Впоследствии правоохранителям удалось пресечь их противоправные действия.

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