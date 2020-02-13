Круизный лайнер Westerdam после отказа в остановке пяти стран прибыл в Камбоджу

Круизное судно Westerdam, которое провело две недели в море после того, как пять стран отказали ему в заходе, прибыл в Камбоджу, передает «Интерфакс».

Уточняется, что лайнер прибыл на якорную стоянку в камбоджийском портовом городе Сиануквиль.

Westerdam покинул Гонконг 1 февраля. На борту находятся 1455 пассажиров и 802 члена экипажа. Они утверждают, что на корабле нет ни одного заболевшего коронавирусом, однако ему постоянно отказывают в остановке. Ранее судно пыталось остановиться в Таиланде, Японии, Тайване и на Филиппинах, на американском острове Гуам.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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