Счета богатейшей женщины с российским гражданством заморозили в Португалии

Суд Португалии арестовал счета богатейшей женщины Африки Изабель душ Сантуш. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Женщина является уроженкой СССР и гражданкой России.

Уточняется, что также взяты под арест счета ее мужа Синдики Доколо и бизнес-партнера Паулы Оливейры.

По информации источника в Генпрокуратуре страны, арест произошел в рамках судебного разбирательства против бизнес-леди в Анголе.

При этом в компании Efaces, совладелицей которой является душ Сантуш, отметили, что счета компании не замораживались.

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