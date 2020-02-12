В Эстонии посчитали незначительной угрозу нападения России

В Эстонии считают, что угроза военного нападения со стороны России невелика, а опасаться больше всего стоит Китая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой доклад департамента внешней разведки республики.

По мнению авторов, за последние пять лет обстановка с безопасностью в мире стала хуже, и основная угроза для Эстонии по-прежнему исходит от Москвы, но вероятность военного конфликта с российским государством оценивается как незначительная.

«Угроза военного нападения России на Эстонию небольшая, поскольку Россия не хочет войны с НАТО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае обострения отношений между РФ и Западом Эстонии в том числе может грозить опасность. Кроме того, департамент внешней разведки республики включил в список источников возможных угроз безопасности Китай, на который, по мнению ведомства, стоит обращать больше всего внимания.

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