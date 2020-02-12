Волк из известного мема про «мощные лапищи» оказался волчицей
Волк из известного мема про «мощные лапищи» на самом деле оказался волчицей. Об этом сообщил автор фотографии на странице журнала National Geographic.
По словам фотографа Аарона Хьюи, на снимке, сделанном в парке Денали на Аляске в 2016 году, самка прокладывает тропу для своих волчат.
Он отметил, что в дальнейшем животным удалось удачно совершить охоту, они поймали лося.
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