Подросток из Тюмени извинился за пранк о коронавирусе

Школьник из Тюмени извинился за видеоролик, в котором он и его друзья, надев костюмы химзащиты и маски, притворились, будто ловят заболевших пневмонией, называемой коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам подростка, он ник в коем случае не хотела кого-то напугать, а лишь хотел выяснить, как общественность относится к зараженным.

После появления ролика МВД в отношении школьника завели административное дело по статье «Хулиганство».

Впоследствии герой пранквидео опубликовал видеообращение, в котором извинился за свое поведение.

Он отметил, что во время съемок никто к ним не подошел и не предложил помощь.

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