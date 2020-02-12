СК заинтересовался криками «Жизнь ворам!» на празднике следователя

Следственный комитет Тюменской области инициировал проверку после появления в сети видео, на котором во время праздника одного из сотрудников комитета прозвучал воровской сленг: слова «Жизнь ворам» и «Ауе». Об этом сообщили Ura.ru в ведомстве.

Как отмечает издание, сотрудники СК праздновали повышение следователя регионального следственного управления. На видео также были изображены начальник регионального ОБЭП Алексей Ушатый и его зам Артур Рузеев, однако воровские лозунги кричали не они, а неизвестный человек.

В региональном СУ СК отметили, что проверка уже началась. По ее итогам будут приняты необходимые меры.

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